В Московской области сделали прогноз пожарной опасности в лесах

Во вторник, 29 июля, на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Такой прогноз сохранится в регионе и на два ближайших дня. Температура воздуха днем в этот период будет составлять +28–33°C, ночью — +17–21 °C. Синоптики спрогнозировали почти безоблачное небо и отсутствие дождей.

Жителям и гостям региона напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу важно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.