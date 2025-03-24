В Московской области скорректировали работу четырех светофоров

На прошлой неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения скорректировали и настроили режим работы четырех светофоров, расположенных на территории Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они добавили утреннюю и вечернюю программы с разным режимом работы на светофоре на пересечении улицы Ленина и Букинского шоссе у школы № 5 в Лобне. Кроме того, они добавили утренний и вечерний режимы, а также отдельные режимы на выходные дни на светофоре вблизи остановки по требованию в деревне Калиново под Серпуховом в связи с ремонтными работами.

Кроме того, специалисты Мосавтодора установили два новых объекта в поселке Развилка Ленинского округа, работы прошли на Проектируемом проезде № 5539 у остановки «Гаражи» и на пересечении проезда с 11-м Анисовым проездом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.