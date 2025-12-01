В Московской области скорректировали режим работы пяти светофоров

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора и подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение и скорректировали режим работы пяти светофоров в Домодедове, Ступине, Подольске, Чехове и Пушкинском округе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, дорожники установили видеодетекторы и перенастроили режим работы объектов, расположенных на улице Горького в Подольске, пересечении Каширского шоссе и улицы Садовой в Домодедове и пересечении Каширского шоссе и трассы А-108 в Ступине. Кроме того, они установили видеодетекторы и настроили адаптивный режим работы светофора на Красноармейском шоссе в деревне Левково Пушкинского округа и оптимизировали движение на Симферопольском шоссе в деревне Манушкино в Чехове.

В ведомстве уточнили, что такие работы позволяют снизить число заторов и повысить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.