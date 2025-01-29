В Московской области снизилась смертность от туберкулеза

По итогам 2024 года смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 7,1% и составила 1,3 на 100 тыс. населения, этому способствовала работа, направленная на раннее выявление и лечение туберкулеза. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.