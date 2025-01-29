В Московской области снизилась смертность от туберкулеза
Смертность от туберкулеза снизилась в Подмосковье более чем на 7%
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
По итогам 2024 года смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 7,1% и составила 1,3 на 100 тыс. населения, этому способствовала работа, направленная на раннее выявление и лечение туберкулеза. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В регионе проводится комплексная работа, в том числе по повышению доступности диагностики и профилактике, благодаря которой нам удается достичь результатов в снижении смертности от туберкулеза», — сказал главный врач областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
В ведомстве уточнили, что областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов и 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов, которые входят в состав больниц. Помимо этого, помощь больным туберкулезом оказывают в шести стационарах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.