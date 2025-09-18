В Московской области снизилась заболеваемость туберкулезом

В Подмосковье снизилась заболеваемость туберкулезом, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Так, за период с января по август снижение составило 6,1%.

Главное медучреждение Подмосковья, где оказывают помощь пациентам с туберкулезом, — это областной клинический противотуберкулезный диспансер. По словам его главврача Сергея Смердина, на снижение показателя повлияла комплексная работа, включающая профилактику, ранее выявление и лечение туберкулеза, а также просветительская деятельность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл съезд педиатров региона и вручил лучшим врачам награды.