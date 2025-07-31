В Московской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье за три года снизилась на 10,6%, за пять лет — на 17,3%, в регионе уделяют большое внимание вопросам профилактики, диагностики и лечения заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно, что пациенты с ВИЧ бесплатно получают эффективное и современное лечение – антиретровирусную терапию, которая позволяет сохранить не только качество жизни, но и ее продолжительность», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, пациентки с положительным ВИЧ-статусом могут родить здорового ребенка, если будут принимать необходимые препараты и следовать рекомендациям врачей. Жителям региона доступно бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции, пройти его можно в поликлинике по месту жительства или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.