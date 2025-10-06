В Московской области состоялся V слет студенческого корпуса спасателей

В Подмосковье прошел V Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС имени Героя России Евгения Зиничева, его финалом стали масштабные учения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Для нас большая честь принимать в Подмосковье столько целеустремленных и отважных молодых людей со всей страны. В Московской области хорошо развито добровольческое движение, в том числе благодаря таким масштабным мероприятиям, которые позволяют подмосковным активистам обмениваться опытом с ребятами из других регионов, перенимать практики, оттачивать свое мастерство. Волонтеры работают по самым разным направлениям. И обеспечение безопасности, безусловно, является одним из самых сложных», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель ВСКС Евгений Козеев уточнил, что за пять лет участниками слета стали свыше 1,4 тыс. добровольцев. Участниками финальных учений стали 200 добровольцев со всей страны, им предстояло пройти 16 этапов, моделирующих условия, максимально приближенные к реальным природным и техногенным катастрофам.

Так, например, на учебных станциях по отработке действий при разливе нефтепродуктов был использован опыт участия добровольцев ВСКС в ликвидации разлива мазута в Анапе и на Черноморском побережье.

«Пятый, юбилейный слет — знаковое событие для добровольческого сообщества. Он не только позволяет обменяться опытом и укрепить межрегиональные связи, но и дает возможность получить серьезные практические навыки», — отметил руководитель областного регионального отделения ВСКС Никита Еськин.

В рамках слета также провели грантовый конкурс Росмолодежи, где участники представили авторские проекты в сфере добровольческой деятельности. Артем Боурош из Орехово-Зуево выступил с проектом «Школа Безопасности», Олег Шабля из Долгопрудного — с инициативой создания студенческого спасательного отряда «Безопасный Физтех» на базе МФТИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.