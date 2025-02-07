В Московской области спасли мужчину с ножевым ранением легкого
Врачи в Подмосковье спасли пациента с ножевым ранением легкого
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Долгопрудненскую больницу поступил 34-летний мужчина с ножевым ранением в области грудной клетки, врачи выявили у него сильное внутреннее кровотечение, а также воздух и жидкость в грудной клетке, что угрожало жизни пациента и требовало немедленной операции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Из-за глубокого ранения была повреждена полость между правым легким и грудной стенкой, в ней скопилось около двух литров крови. Понадобилось вскрытие грудной клетки. В ходе операции мы удалили излившуюся кровь, ушили кровоточащие сосуды, восстановили объем крови в организме пациента, установили дренажи в плевральную полость», — рассказал заведующий отделением хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.
По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно, врачам удалось расправить легкое, которое было сжато воздухом и кровью в плевральной полости. Мужчину уже выписали домой на амбулаторное лечение, теперь он вернулся к обычной жизни.
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