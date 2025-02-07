В Московской области спасли мужчину с ножевым ранением легкого

В Долгопрудненскую больницу поступил 34-летний мужчина с ножевым ранением в области грудной клетки, врачи выявили у него сильное внутреннее кровотечение, а также воздух и жидкость в грудной клетке, что угрожало жизни пациента и требовало немедленной операции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.