В Московской области спасли новорожденного с критическим пороком сердца

Фото: [ ДКЦ им. Л. М. Рошаля ]

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля экстренно поступил новорожденный на третьи сутки жизни, у него выявили проблемы с сердцем и критический стеноз аортального клапана, который мешал нормальному кровотоку. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Ребенку провели двухэтапную операцию, в рамках первого — выполнили баллонную пластику аортального клапана, чтобы улучшить его раскрытие и сократительную способность левого желудочка. Через месяц пациента повторно госпитализировали, чтобы провести операцию с искусственным кровообращением.

«Пациенту была выполнена операция Росса-Конно, в ходе которой ребенку заменили пораженный аортальный клапан на его собственный клапан легочной артерии и расширили выходной отдел левого желудочка», — сказал заведующий отделением кардиохирургии Александр Морозов.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, врачам удалось стабилизировать его состояние. Ребенка уже выписали, он продолжит восстановление в педиатрическом отделении.

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