В Московской области стали чаще выявлять рак на I стадии

В Подмосковье стали чаще выявлять онкологические заболевания на ранней, I стадии, в начале 2025 года данный показатель составлял 45,8%, теперь — 50%, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Речь про новообразования визуальной локализации — опухоли полости рта, груди, кожи, прямой кишки и так далее.

«В онкологии большое значение имеет диагностика: чем раньше болезнь будет выявлена, тем эффективнее пройдет лечение. Поэтому мы продолжаем повышать качество и доступность исследований», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, для этой цели в регионе обновляют медицинское оборудование, проводят профилактические акции и стараются сделать обследования доступнее. Узнать подробнее о помощи, которую оказывают пациентам с раком, можно здесь.

