В Московской области стало больше камер системы «Безопасный регион»

В Подмосковье за неделю к системе «Безопасный регион» подключили 201 видеокамеру, с начала 2025 года их число увеличилось более чем на 2,2 тыс. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В общей сложности число камер видеонаблюдения «Безопасного региона» превышает 151 тыс. В ведомстве уточнили, что такие камеры помогают обеспечивать порядок в общественных местах, а также выявлять правонарушения, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Их устанавливают во дворах, на подъездах, возле детских госучреждений и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.