В Московской области стартовал отбор кандидатов на получение ИТ-грантов

В Подмосковье стартовал седьмой отбор кандидатов на получение ИТ-грантов в 2025 году, подать заявку можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Такие программы помогают отрасли расти, усиливают ее конкурентоспособность и открывают новые возможности для развития региона», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что субсидии могут получить зарегистрированные в регионе компании, выручка от ИТ-деятельности которых составляет не менее 30%. Узнать другие условия получения гранта можно на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.