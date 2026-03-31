В Московской области стартовала Школа вожатых студенческих отрядов

В Подмосковье стартовал ежегодный образовательный проект — Школа вожатых студенческих педагогических отрядов, участниками мероприятия стали более 200 бойцов РСО Подмосковья. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В педагогических отрядах трудится порядка 4 тыс. человек. Это одно из самых многочисленных направлений среди наших студенческих отрядов. Ребята помогают организовывать летний детский отдых в лагерях Подмосковья, Краснодарского края, Крыма, Владивостока», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в новом сезоне к работе приступят более 3 тыс. вожатых. В программу обучения включены 10 модулей, участники изучат основы психолого-педагогической деятельности, специфику работы с детским коллективом, тонкости конфликтологии и не только. Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что это поможет сформировать профессиональные компетенции и важные человеческие качества: заботу и умение вести за собой.

В 2026 году ключевым вектором работы станут тематические смены, посвященные Году единства народов России.

«Для меня Школа вожатых — это возможность не только получить серьезную профессиональную подготовку, но и стать частью чего-то большего», — поделилась участница Школы вожатых Сабина Бабаева из Реутова.

После прохождения обучения и аттестации участники смогут получить свидетельства государственного образца, чтобы работать в детских оздоровительных лагерях Московской области, а также на крупнейших федеральных площадках. Узнать подробности можно по почте mosoblrso@mail.ru, мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

