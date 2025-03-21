В Московской области учитель математики купила «евродвушку» по «Соципотеке»

Учитель математики Мария Полынская, которая работает в МБОУ «Лицей № 4», приобрела квартиру в Красногорске в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что она преподает более 20 лет. Принять участие в программе педагог решила после того, как узнала о ней из новостей. Это позволило ей купить «евродвушку» в строящемся доме.

«Мы переедем втроем — я, муж и дочь. Для нас было важно, чтобы мы жили недалеко от лицея. Еще нам нравится, что в жилом комплексе будут малоэтажные дома, а значит, не должно быть проблем с парковочными местами», — рассказала Полынская.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.