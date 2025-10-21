В Московской области установили новую минимальную зарплату

В Подмосковье установили новую минимальную зарплату, договоренность о ее поэтапном повышении было достигнуто между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей региона. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Первое повышение планируется 1 ноября. С этого момента минимальная зарплата в регионе составит 24,5 тыс. рублей», - рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

По его словам, с 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет до 27,8 тыс. рублей. В общей сложности повышение составит более 20%, на данный момент минимальная зарплата составляет 23 тыс. рублей. Новые правила затронут все подмосковные организации, исключением станут те, которые финансируются из федерального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.