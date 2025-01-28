В Московской области увеличили размер компенсации аренды жилья для медиков

В Подмосковье увеличили размер компенсации аренды жилья для медицинских работников, в ряде городских округов размер ежемесячной выплаты будет составлять до 30 тыс. рублей для медика и до 45 тыс. рублей — для супружеской пары медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы проанализировали среднюю стоимость аренды квартир и выделили три группы городских округов: в части из них размер компенсации остался прежним, в некоторых городах вырос в 1,25 раза, в других — в 1,5 раза», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он уточнил, что тем, кто уже получает компенсацию, ее увеличат в автоматическом режиме, поэтому подавать дополнительное заявление не придется. Остальные могут подать заявку на региональном портале госуслуг. Напомним, что в регионе действуют и другие меры соцподдержки медработников, ознакомиться с ними можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.