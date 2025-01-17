В Московской области увеличили выплату для медработников по программе «Приведи друга»

В Подмосковье увеличили выплату для сотрудников медучреждений по программе «Приведи друга», которую дают за привлечение новых специалистов, с 1 января 2025 года максимальная сумма поддержки составит 128 тыс. рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В регионе действует широкий комплекс мер соцподдержки медицинских работников, направленный как на поддержку уже работающих у нас специалистов, так и тех, кто только трудоустроился», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, поддержку оказывают за привлечение врача, фельдшера или медсестры, минимальная премия начинается от 28 тыс. рублей — это зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника. Узнать о других мерах поддержки медработников в регионе можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.