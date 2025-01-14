В Московской области увеличился охват обследованием на ВИЧ

В 2024 году бесплатное и анонимное обследование на наличие ВИЧ-инфекции прошли более 2,8 млн жителей Подмосковья, что на 108 тыс. больше, чем в 2023 году (+4%). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Тестирование на ВИЧ — важная часть заботы о своем здоровье, тем более, что диагностика занимает не более 15 минут. Отдельно хочется отметить, что жители Московской области стали относиться к своему здоровью более ответственно», — сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.

В ведомстве напомнили, что пройти обследование можно в Центре по борьбе со СПИДом, который находится в микрорайоне Силикат, 41а в Котельниках. Помимо этого, сделать это можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства и во время выездов мобильных комплексов. Узнать подробнее о ВИЧ/СПИДе можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.