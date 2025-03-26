В Московской области уже 1,5 млн раз воспользовались чат-ботом «Соцуслуги Подмосковья»

Жители региона уже более 1,5 млн раз воспользовались чат-ботом «Соцуслуги Подмосковья». Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В чат-боте представлена вся информация о доступных мерах поддержки и социальных услугах. Сведения регулярно обновляются, что позволяет жителям получать самые актуальные данные.

Самые востребованные вопросы в чат-боте — по детским пособиям. Поэтому в сервисе представлена полная информация о мерах поддержки семей с детьми и семей, которые ожидают пополнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году планируется провести капремонт более чем 30 объектов соцобслуживания и реабилитации.