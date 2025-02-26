В Московской области в 2024 году собрали 3 тыс. тонн семян подсолнечника
Урожай подсолнечника в Подмосковье в 2024 году составил 3 тыс. тонн
Фото: [unsplash.com]
В Подмосковье по итогам прошлого года было собрано около 3 тыс. тонн семян подсолнечника. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В регионе это теплолюбивое растение выращивают несколько предприятий. Лидерами в этом направлении являются Коломна и Серебряные Пруды.
Семена подсолнечника служат сырьем для производства масла, муки, кормов для животных, энергетических батончиков. В них содержится много белка и клетчатки, витаминов и минералов.
Ранее в министерстве сообщили, что в прошлом году в регионе было произведено свыше 10 тыс. тонн замороженных овощей и грибов.