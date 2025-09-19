В Московской области в 2025 году обустроят 10 лесопарков

В 2025 году в Подмосковье планируется обустроить 10 лесопарков, по состоянию на сентябрь уже охвачены 144 га территории. Об этом в преддверии Дня лесов Подмосковья, который отмечается в третью субботу сентября, сообщает Московская областная Дума.

«Праздник посвящен нашему бесценному природному богатству, «зеленым легким», месту отдыха для миллионов людей. Наши леса – это основа экологического благополучия всего региона. Они занимают почти половину его площади – 45%. Важнейшая задача состоит не только в бережном сохранении этого наследия, но и в активном его приумножении», – сказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Работы затронули Кучинский лесопарк (объект открыт) в Балашихе, лесопарк «Соколка» в Истре, лесопарк «Банный лес» в Красноармейске и не только.

Брынцалов отметил, что желающие могут внести вклад в эту работу и посадить свое дерево. Так, в этом году в рамках акции «Сад памяти» было высажено 65,6 тыс. саженцев в память о героях России. В субботу, 20 сентября, в регионе пройдет акция «День в лесу».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.