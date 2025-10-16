В Московской области в 2025 году родились более 500 двоен
Минздрав: более 500 двоен родилось в Подмосковье в 2025 году
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье родились 502 двойни и четыре тройни, в регионе действует трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Московской области ежегодно на свет появляется более 70 тыс. детей. Наши врачи, благодаря опыту и профессионализму, успешно ведут не только обычную, но и многоплодную беременность», – рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В Подмосковье действуют 23 роддома, шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Все медучреждения оснащены необходимым для высококвалифицированной помощи роженицам и новорожденным, подчеркнул министр.
Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения можно через портал «Стань мамой в Подмосковье».
