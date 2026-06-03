В Московской области в 4 раза выросла частота цифрового мониторинга объектов теплоснабжения

В регионе частота передачи данных с датчиков на объектах теплоснабжения выросла в 4 раза. Если раньше информация поступала раз в час, то теперь в большинстве случаев она обновляется каждые 15 мин., а на отдельных объектах — каждую минуту. Этот режим получил название «Минутка». Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Система цифрового мониторинга активно развивается в регионе с 2024 года. Сегодня данные о температуре и давлении поступают с 2369 котельных и 1158 центральных тепловых пунктов. С прошлого года к работе подключилось Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. В рамках расширения системы датчики начали устанавливать и в многоквартирных домах — на концевых участках тепловых сетей.

Такой подход позволяет в режиме реального времени отслеживать движение теплоносителя по всей цепочке: от котельной до центрального теплового пункта, через жилые дома — к последнему дому на линии и обратно к источнику теплоснабжения. Если система фиксирует отклонение параметров от нормы, специалисты могут оперативно определить проблемный участок и принять необходимые меры. Это существенно сокращает время реагирования на нештатные ситуации и помогает предотвращать развитие аварий до того, как они скажутся на комфорте жителей.

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