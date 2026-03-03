В Московской области в этом году провели почти 70 выездных донорских акций

С начала 2026 года в Подмосковье провели 65 выездных донорских акций, это позволило заготовить более 1,6 тонны крови и ее компонентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Выездной формат позволяет не только расширить географию донорства, но и привлечь новых участников, обеспечивая тем самым стабильность запасов крови и ее компонентов для медицинских учреждений Подмосковья», – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сдать кровь могут все желающие жители старше 18 лет, у которых нет медицинских противопоказаний. Сделать это можно в учреждениях службы крови или во время выездных акций, которые проводит областной центр крови. Это позволит помочь пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и не только. Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови региона можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.