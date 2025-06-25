В Московской области в мае обновили почти 350 фасадов многоквартирных домов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В мае 2025 года коммунальные службы обработали более 320 обращений жителей Подмосковья по вопросам локального ремонта фасадов многоквартирных домов, которые поступили в ЕДДС. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках ремонтных работ специалисты устраняют мелкие дефекты, трещины, сколы, отслоение штукатурки, а также меняют отдельные элементы. Например, оконные откосы, отливы, водосточные системы.

Так, например, работы прошли в Подольске на Бородинском бульваре, дом 12В, в Химках на Юбилейном проспекте, дом № 50, а также в Балашихе на улице Ситникова, дом № 2.

Жителям региона напомнили, что обратиться по вопросам содержания домов также можно в территориальные отделы министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.