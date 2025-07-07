В Московской области в преддверии Дня семьи, любви и верности состоялся форум молодых семей

В Подмосковье в преддверии Дня семьи, любви и верности на базе молодежного центра «Импульс» прошел форум молодых семей, он собрал более 100 молодых людей. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое выступило организатором мероприятия.

«Для них была организована насыщенная программа, включающая лекции, семинары и общение со спикерами на темы, касающиеся построения крепких отношений, безопасности детей и сохранения семейных ценностей. Многие семьи пришли с детьми, которые смогли интересно и с пользой провести время, приняв участие в мастер-классах, конкурсах и концертной программе», — подчеркнула министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Так, для участников подготовили лекции и семинары, посвященные различным аспектам семейной жизни и вопросам воспитания детей. Вместе с практикующим психологом Юлианной Козуб они смогли обсудить кризисные моменты в семейной жизни. Кроме того, отдельную программу разработали для детей, их ждали зоны аквагрима, настольных игр и мастер-классов. Вместе с родителями они могли сплести тактические браслеты для бойцов специальной военной операции.

«Мы с мужем и сыном провели здесь замечательный день! Лекции были очень полезными, особенно понравилась сессия по детской психологии», — сказала София Кретова из Ногинска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.