В Московской области в режиме онлайн подали более 200 заявок на регистрацию аттракционов

С начала 2025 года года на региональном портале госуслуг подали более 220 заявок на государственную регистрацию аттракционов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что регистрация необходима для всех аттракционов, в том числе каруселей, 5D-кинотеатров и аэродинамических труб. Временную регистрацию предстоит оформить также при перемещении аттракциона в другое место. Услуга также позволяет получить дубликат свидетельства, регистрационный знак взамен утраченного или пришедшего в негодность и не только, она предназначена для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Найти ее можно на портале в разделе «Бизнес» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.