В Московской области в торжественной обстановке выдали еще более 800 паспортов

В марте 2025 года первые паспорта в торжественной обстановке получили более 800 14-летних жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что для проведения выдачи документа в торжественной обстановке нужно сообщить о своем желании сотруднику многофункционального центра, принимающему заявление. Подать его можно в течение 90 дней после исполнения 14-летия, для этого потребуется свидетельство о рождении, регистрация по месту жительства — при наличии, две фотографии 3,5×4,5 см и квитанция об оплате госпошлины.

Ознакомиться с адресами и графиком работы региональных многофункциональных центров можно на карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.