В Московской области вновь стартует акция «Проверь свое здоровье в парке»

В Подмосковье в выходные, 21 и 22 июня, вновь запустят акцию «Проверь свое здоровье в парке», в рамках которой жители смогут пройти профилактический осмотр в 36 парках Подмосковья, в том числе в Балашихе, Жуковском, Подольске и других округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В эти выходные жители Московской области смогут проверить основные показатели здоровья, в том числе пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление», - сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он напомнил, что акцию регулярно проводят в регионе с 2022 года, в прошлом году профосмотры прошли почти 11,3 тыс. пациентов, за все время проведения акции – более 27 тыс. В случае необходимости врачи могут направить их в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС, с результатами можно будет ознакомиться на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.