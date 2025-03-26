В Московской области возведут ЖК «Ильинойс»

В подмосковном Красногорске продолжают возводить ЖК «Ильинойс», ГК «Гранель» приступила к устройству систем водоснабжения и водоотведения в жилом доме № 2. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители выполняют работы на 19-м и 20-м этажах в корпусе № 1, в корпусе № 2 — монолитные работы ведутся на 23-м этаже. На объекте проводят остекление, каменную кладку наружных стен и внутренних перегородок, отделку фасада. На подземном уровне домов разместят паркинг, на прилегающей территории — закрытые дворы по концепции «без машин», с детскими и спортивными площадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.