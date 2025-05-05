В Московской области возвели новый детский сад

В Подмосковье построили новый детский сад, рассчитанный на 325 мест, он появился в микрорайоне Южная Битца Ленинского округа. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Социальный объект уже ввели в эксплуатацию, ГК ФСК уже выдали соответствующее разрешение. Здание имеет переменную этажность — от двух до трех этажей, в нем обустроили игровые комнаты, спальни, музыкальный зал и зал для физических занятий, медицинский блок. На прилегающей территории появились игровые зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.