В Московской области возвели новый производственный корпус

Компания ХСА (Холдинг Строительный Альянс), которая является крупнейшим подмосковным застройщиком индустриальной недвижимости в формате light industrial, получила разрешение на ввод в эксплуатацию еще одного здания в комплексе Industrial City в Коледино городского округа Подольск. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общая площадь комплекса составляет 105 тыс. кв. м. В прошлом году компания ввела в эксплуатацию первый корпус, в первом полугодии 2025 года компания рассчитывает запустить в эксплуатацию весь комплекс. Ожидается, что резиденты создадут не менее 400 новых рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала заместитель председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В новом здании разместят производственное предприятие. Первую очередь комплекса уже удалось реализовать, она состоит из 34 боксов. В рамках второй здесь возведут четыре корпуса.

Партнер ХСА (девелопер парков Industrial City) Артем Петрухин уточнил, что площадки представляют собой полностью готовый формат для бизнеса с созданной инженерной инфраструктурой. По его словам, это позволяет запустить производство в короткие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.