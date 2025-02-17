В Московской области врачи поставили на ноги «лежачего» пациента после ДТП

В Электростальскую больницу поступил 40-летний мужчина, которого сбил автомобиль во время движения на велосипеде, в результате ДТП он получил множественные переломы и тяжелейшие травмы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Пациент перенес три операции, после чего в лежачем состоянии он поступил в Электростальскую больницу для дальнейшей реабилитации.

«Он не мог ходить и даже разгибать ногу. Важнейшим этапом стала работа с психологом, который поддерживал его в трудные моменты. Поначалу пациенту было сложно поверить в себя и переключить мысли на позитивный лад. Мы работали над тем, чтобы вдохновить его, помочь справиться с его страхами и неуверенностью», — рассказал заведующий реабилитационным отделением Садрутдин Шарапутдинович.

По его словам, мужчина сначала выполнял простые упражнения, после чего нагрузку постепенно увеличивали. Теперь он уже может самостоятельно передвигаться на небольшие расстояния. Индивидуальный план лечения для него разработала команда из невролога, психолога, реабилитолога, травматолога, физиотерапевта, массажиста и инструктора по лечебной физкультуре.

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