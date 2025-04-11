В Московской области ввели в работу 18 новых рентген-аппаратов

С начала 2025 года в подмосковных больницах ввели в работу 18 рентген-аппаратов, на их закупку направили 505 млн рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Продолжаем оснащать наши медицинские организации современным цифровым оборудованием. Так, в отделении общей врачебной практики Электростальской больницы заработал новый рентген аппарат», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на его приобретение направили более 22 млн рублей. В ведомстве уточнили, что пациенты могут получить направление на исследование у лечащего врача. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье». Кроме того, запись доступна по номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.