В Московской области ввели в работу новый аппарат МРТ и два маммографа

В Подмосковье ввели в работу новый аппарат МРТ и два маммографа, они появились в Химкинской больнице, Загорянской поликлинике Щелковской больницы и поликлинике № 6 Мытищинской больницы соответственно, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Качественная диагностика — неотъемлемая часть эффективного лечения заболеваний, поэтому мы продолжаем обновлять тяжелое диагностическое медоборудование в наших больницах», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что на этой неделе в регионе в общей сложности запустили восемь единиц тяжелой медтехники. Среди них — два аппарата МРТ, три маммографа, флюорограф и два рентген-аппарата. На эти цели направили бюджет в размере порядка 410 млн рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.