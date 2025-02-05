В Московской области выдали более 3 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!»

В 2024 году подмосковным родителям выдали почти 3,5 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!», в которые входят более 50 предметов для новорожденного и матери, в том числе одежда, игрушки, постельное белье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В подарочном наборе собраны все необходимые предметы для мамы и ребенка, что позволит ей посвятить больше времени подготовке к родам и будущему материнству», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Наборы предоставляют всем гражданам России, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. С начала 2025 года их получили более 300 семей.

Вместо набора родители также могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей, заявление на выплату можно оформить в роддоме. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.