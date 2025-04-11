В Московской области выдали еще почти 1 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!»

С начала 2025 года в Московской области выдали почти 1 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!», где собраны необходимые вещи для матери и ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В подарочном наборе собраны: одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены — всего более 50 самых необходимых предметов. Выбрав подарочный набор, будущая мама может уделить больше времени подготовке к родам, посвятить время себе», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Наборы выдаются гражданам России, ребенок которых родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Вместо них родители могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей, заявление на нее можно оформить в роддоме. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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