Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани во время пленарного заседания высказался против санкций в отношении российских спортсменов.

Еврокомиссия предложила запретить участие российских спортсменов с национальной символикой на территории ЕС. Главы Дании, Швеции, Финляндии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии направили в Еврокомиссию и Евросовет письмо с требованием прекратить выдачу виз российским и белорусским атлетам.

Мариани заявил, что такие меры никак не повлияют на ситуацию на Украине, а оголтелое запретительство приведет к тому, что соревнования будут переносить из Европы, «подальше от мелочной дискриманции».

Депутат указал, что ЕС изобретает нечто противоположное олимпийским принципам и переносит войну на спортивные арены.

«Какое преступление совершили молодая российская фигуристка, фехтовальщик или боксер? Только то, что у них паспорт не того цвета», — сказал Мариани.

Ранее стало известно, что трое российских лыжников все-таки выступят на этапе Кубка мира в Финляндии, несмотря на запрет финских властей.