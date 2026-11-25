На дороги и тротуары вывели 150 единиц техники и свыше 300 сотрудников. Дорожники посыпают покрытие противогололедными материалами, а управляющие компании чистят входные группы многоквартирных домов.



В первую очередь обрабатывают объекты социальной инфраструктуры — школы, больницы и детские сады, а также остановки общественного транспорта, спуски и пешеходные дорожки: именно там гололед опаснее всего для прохожих.



По словам главы округа, жителям стоит быть внимательнее за рулем и закладывать на поездку дополнительное время с учетом капризов погоды. Синоптики объясняют: циклон, пришедший с Балкан, принес в центральные районы страны не только осадки, но и скачки температуры. Из-за них мокрый снег быстро превращается в ледяную корку, из-за которой дворы и тротуары становятся самыми скользкими участками.



Коммунальные службы продолжат уборку до тех пор, пока территория не будет приведена в нормативное состояние.