30-летняя певица Клава Кова (настоящее имя — Клавдия Высокова) извинилась после волны критики из-за своей реплики в реалити-шоу «Три острова» на телеканале СТС, сообщает VOICE.

Высказывание ведущей вызвало недовольство зрителей, которые посчитали его пренебрежительным по отношению к представителям рабочих и других обычных профессий. Поводом для обсуждения стала фраза, адресованная народной команде. В нее вошли сварщик, инженер и фельдшер.

«Вы поднялись с диванов, а они опустились со своих пьедесталов, чтобы сразиться с вами», — произнесла Кока, обращаясь к участникам.

Некоторые зрители восприняли эти слова как подчеркивание социального неравенства. В комментариях пользователи указали, что подобная формулировка обесценивает труд людей, которые ежедневно работают в разных сферах, и демонстрирует неуважение к представителям рабочих профессий. После волны возмущения певица вышла на связь и принесла извинения.

«Мне искренне жаль, что мои слова прозвучали неуважительно. Я никогда не считала и не считаю, что известность или профессия делают одного человека выше другого», — заявила Высокова.

Она объяснила, что спорная реплика была частью сценария программы, однако подчеркнула, что это не снимает с нее ответственности за произнесенные слова.

Ранее сообщалось, что популярную тикток-блогершу Юлю Гаврилину раскритиковали за реакцию на подарок от фанатки.