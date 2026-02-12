В Московской области вырос объем оказания высокотехнологичной медпомощи

По итогам 2025 года объем оказания высокотехнологичной медпомощи с применением сложных и уникальных технологий в Подмосковье вырос на 12%, такие вмешательства выполняют в 38 медорганизациях региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.