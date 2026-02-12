В Московской области вырос объем оказания высокотехнологичной медпомощи
По итогам 2025 года объем оказания высокотехнологичной медпомощи с применением сложных и уникальных технологий в Подмосковье вырос на 12%, такие вмешательства выполняют в 38 медорганизациях региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В прошлом году высокотехнологичное лечение прошли свыше 52 тыс. жителей региона — это и взрослые, и дети, что на 5,5 тыс. больше по сравнению с 2024-м годом», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По словам министра, пациентам доступна медпомощь по 14 направлениям, включая эндопротезирование суставов, кардиохирургию, урологию, гинекологию и не только. Ее оказывают бесплатно, по полису ОМС, при наличии медицинских показаний.
