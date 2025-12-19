В Московской области выросла выявляемость онкозаболеваний при скрининге полости рта

С начала 2025 года онкоскрининг полости рта (люминесцентную стоматоскопию) в Подмосковье прошли почти 310 тыс. пациентов, это позволило выявить 152 случая онкологических заболеваний, что на 32% превышает показатель прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.