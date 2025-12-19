В Московской области выросла выявляемость онкозаболеваний при скрининге полости рта
Выявляемость онкозаболеваний при скрининге полости рта выросла в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года онкоскрининг полости рта (люминесцентную стоматоскопию) в Подмосковье прошли почти 310 тыс. пациентов, это позволило выявить 152 случая онкологических заболеваний, что на 32% превышает показатель прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Онкоскрининг полости рта — процедура быстрая, безболезненная и при этом эффективная», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в рамках обследования специалисты могут заподозрить патологические изменения и развитие онкозаболеваний до появления первых симптомов. Пройти его можно на приеме у врача-стоматолога бесплатно, по полису ОМС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.