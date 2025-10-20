В Московской области выросло количество самозанятых

По итогам третьего квартала 2025 года количество предпринимателей, работающих в статусе самозанятых в Подмосковье, увеличилось на 7,3% – более чем на 70 тыс. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Подмосковье не снижается интерес к работе в статусе самозанятых. Об этом говорят цифры. Недавно мы преодолели отметку в 1 млн зарегистрированных на территории Московской области самозанятых — сегодня это уже порядка 1,29 млн предпринимателей в таком статусе», — отметила рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, с начала этого года число самозанятых в регионе увеличилось на 184,4 тыс. (+21,8%). Они реализуют проекты в строительстве, автомобильных перевозках, образовании и других сферах.

Напомним, что узнать подробнее о поддержке предпринимателей можно на инвестиционном портале Подмосковья. Ее оказывают в рамках национального проекта «Эффективная экономика».

