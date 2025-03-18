В Московской области выросло производство пластмассовых и резиновых изделий

Московская область наращивает производство резиновых и пластмассовых изделий, в 2024 году подмосковные предприятия этого сектора отгрузили продукции почти на 360 млрд рублей, что в номинальном выражении на 13,4% больше показателя предыдущего года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Свыше 28 тыс. человек работают на предприятиях, выпускающих резиновые и пластмассовые изделия в Подмосковье. Всего в этом секторе работают 154 крупных и средних организации», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что производство наращивают и в этом году, с начала 2025-го сектор вырос на 14,3%. Этому, в том числе, способствует реализация новых инвестиционных проектов в этой сфере. Так, например, в Егорьевске компания «Бытпласт» запустила в эксплуатацию новое оборудование. Его приобрели в рамках реализации инвестпроекта по расширению производства изделий из пластика, в проект вложили 180 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.