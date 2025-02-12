В Московской области выставили на земельно-имущественные торги еще почти 90 объектов

Фото: [ Участок на торгах в м. о. Истра/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ ]

На прошлой неделе в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 86 объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Среди них оказались 62 земельных участка в аренду, 19 участков — на продажу, два участка — на продажу по решению суда, одно нежилое помещение в аренду, одно нежилое помещение на продажу, а также один объект водопользования. Так, например, в Истре можно арендовать участок для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в деревне Ульево. Начальная цена составляет 150 тыс. рублей в год.

Напомним, что торги проходят в электронной форме, подобрать объект можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.