В Подмосковье за два месяца произвели более 83 тыс. тонн кондитерских изделий

В Подмосковье за первые два месяца текущего года произвели более 83 тыс. тонн кондитерских изделий. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По объемам производства регион занимает первое место в России. На долю области приходится свыше 28% от общего объема в ЦФО и более 13% от общероссийского объема. При этом в Подмосковье планируют нарастить мощности производства на 1,5%, или на 8 тыс. тонн.

Сладости из Подмосковья активно экспортируют — в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Азербайджан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для производителей детской продукции стала доступна новая мера поддержки.