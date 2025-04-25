В Московской области за год произвели почти 2 млн мини-клубней картофеля

В 2024 году в Подмосковье произвели 1,6 млн мини-клубней картофеля, которые выращиваются в условиях защищенного грунта. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что такой способ выращивания позволяет исключить риски заражения растений вирусными, грибковыми и бактериальными болезнями. В регионе семенной картофель производят 16 организаций. Среди них ООО «Агрофорвард» в Воскресенске, АО «Агрофирма „Бунятино“» и ООО «Дока — Генные Технологии» в Дмитровском г. о., ООО «Агроцентр „Коренево“» в Люберцах и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.