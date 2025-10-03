В Московской области за месяц ввели в эксплуатацию более 150 новых нежилых объектов

В сентябре 2025 года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 159 новых нежилых объектов, включая производства, торговые и медицинские центры, логистические объекты и не только. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В ведомстве уточнили, что проекты реализуют при поддержке Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Общая площадь новых объектов составила 444 тыс. кв. м, объем инвестиций — более 12,5 млрд рублей.

Помимо этого, в прошлом месяце 272 объекта получили разрешение на строительство, это позволит привлечь в регион 17,5 млрд рублей и создать еще свыше 2,7 тыс. новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.