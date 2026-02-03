В Московской области за месяц закрыли почти 10 нелегальных пунктов шиномонтажа

За январь 2026 года в Подмосковье ликвидировали нелегальных шиномонтажных мастерских, которые незаконно функционировали на участках, предназначавшихся для иных видов пользования. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Кроме закрытия точек, некоторые владельцы принимают решение привести свою деятельность в соответствие закону, поменяв вид разрешенного использования, если это предусмотрено правилами землепользования. Всего в регионе легализовано 52 автомастерских, ранее работавших вне правового поля», - уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Проверки деятельности таких объектов начались летом 2025 года, всего за этот период выявлены 447 случаев незаконного использования земельных наделов. Наибольшее количество нарушений зафиксировали в Солнечногорске, Богородском, Ступино. Большинство из тех, кто решил узаконить свою деятельность, находились в Щелкове, Лосино-Петровском и Котельниках.

