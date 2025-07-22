В Московской области за неделю провели почти 80 земельно-имущественных аукционов

Фото: [ Участок на торгах в м. о. Чехов/Единый портал торгов МО ЕАСУЗ ]

За неделю в Подмосковье провели 79 аукционов по продаже земельных участков и имущества, в них приняли участие 134 претендента. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем число участников составило 3,4 человека на лот. Так, например, в аукционе по продаже земельного участка под ИЖС в Чеховском округе участвовали девять человек. Победителем стал тот, кто смог предложить самую высокую цену. В случае, если к торгам допустят только одного человека, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Напомним, что узнать подробнее об объектах, выставленных на торги в области, можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.